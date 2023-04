LECCE - Da venerdì 7 aprile, sarà operativo l'infopoint turistico al Sedile in Piazza Sant'Oronzo che sarà gestito dalla Pro Loco APS di Lecce e sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20.Dopo la restituzione all'Agenzia del Demanio del Castello Carlo V e la scadenza del contratto con la società Theutra che gestiva, per conto del Comune, gli infopoint turistici al Castello e al Sedile, l'Amministrazione comunale ha deciso di sperimentare una nuova formula di gestione di questo servizio per renderlo più funzionale e capillare. L'Assessorato al Turismo ha condiviso e accolto una proposta progettuale della Pro Loco, denominata ITCCC – Infopoint Turistico Culturale di Connessione e di Comunità, basata su quanto espressamente indicato nella Convenzione sottoscritta con l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione – che disciplina la gestione degli infopoint turistici aderenti alla rete pugliese e che prevede l'ipotesi di gestione da parte delle locali Pro Loco – e incentrata sulla creazione di un vero e proprio punto di riferimento civico, in grado di fare rete, nell'ambito di alcuni servizi specifici offerti, con le edicole cittadine e altre realtà che vorranno aderire e verranno configurate come infopoint diffusi.Nello specifico, i servizi che la Pro Loco erogherà all'interno del Sedile avvalendosi di figure interne e collaborazioni esterne con guide turistiche abilitate della Regione Puglia sono: accoglienza dei visitatori e turisti, organizzazione di visite guidate e tour tematici sul territorio, creazione del “kit del turista”, informazioni e supporto per attività e tour, vendita ed esposizione di materiali editoriali e altri prodotti legati al territorio, informazioni e supporto su servizi pubblici e privati, generici e specifici per disabili, anziani, studenti e associazioni del terzo settore.Per promuovere anche una fase di formazione, saranno avviati partenariati con gli ITS e le scuole superiori leccesi ad indirizzo turistico (De Pace, Olivetti, Calasso, Presta-Columella) e saranno avviati anche alcuni tirocini di inclusione sociale destinati ai percettori di reddito di cittadinanza.Questo progetto sperimentale durerà fino a gennaio.«L'Amministrazione comunale – dichiara l'assessore al Turismo Paolo Foresio – avvia con soddisfazione insieme alla Pro Loco di Lecce questo progetto sperimentale di gestione all'interno del Sedile, che si avvarrà anche della collaborazione con gli istituti formativi che operano in ambito turistico per poter dare la possibilità agli studenti di mettere al servizio della propria città le competenze che stanno acquisendo. Un'esperienza pilota che prevede anche la creazione di una rete con le edicole e altre realtà cittadine che hanno tutte le potenzialità per diventare piccoli infopoint diffusi anche nei quartieri e nelle marine. La scelta del Sedile come sede dell'infopoint turistico deve essere considerata provvisoria tenendo conto che il Sedile potrebbe essere utilizzato per la musealizzazione della statua originale di Sant'Oronzo e stiamo già lavorando all'individuazione di un'altra sede sempre in piazza. Nell'attesa di poter disporre dell'hub turistico all'ex stazione Agip finanziato nell'ambito del PNRR e di poter pensare di allestire anche un ulteriore spazio negli spazi rinnovati all'interno della stazione ferroviaria, quando saranno terminati».