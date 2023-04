BARI - "Accolgo con soddisfazione la deliberazione della Direzione generale della Asl di Taranto attraverso cui si approva il progetto definitivo per la realizzazione della Casa di Comunità di Crispiano”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che evidenzia: “Nei mesi scorsi, a seguito di una ispezione svolta assieme al direttore generale Colacicco e ai tecnici, sollecitai l’ampliamento di questa struttura e il suo potenziamento affinché si andassero ad aumentare tanto l’offerta di specializzazioni quanto quella di screening. Cosa che andrà ad alleggerire il carico di pazienti che attualmente grava sull’Ospedale Moscati di Taranto. Un presidio, quello del capoluogo, che invece deve proseguire nella sua mission di polo oncologico e che non può certo continuare ad essere sovraccaricato a scapito della sua specificità ospedaliera. Le prestazioni ambulatoriali possono e devono essere peculiarmente affidate al presidio di Crispiano che sarà messo nelle condizioni di poter soddisfare le esigenze dei pazienti. Il futuro non può che essere questo, anche in virtù della problematica legata alle liste di attesa che, in parte, può essere alleviata attraverso la diversificazione dell’offerta sanitaria distribuita su più strutture territoriali, ciascuna con le proprie prerogative di monitoraggio, prevenzione e cura di specifiche patologie. Ringrazio il direttore generale dell’Asl e i tecnici per aver mostrato sensibilità rispetto alla mia proposta e, da quelle che sono informazioni ministeriali, la realizzazione dell’opera inizierà a breve, essendo i lavori già stati appaltati. Sarò vigile, controllando passo dopo passo un iter che ho seguito sin dal primo momento, affinché questa importante e strategica opera in ambito sanitario sia effettivamente consegnata ai tarantini entro la fine di giugno”, conclude Perrini.