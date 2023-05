Calimera, vigili del fuoco salvano e rianimano gattino caduto in pluviale





Dopo una lunga e delicata operazione sono riusciti a prenderlo, ma il gatto era privo di sensi e non respirava più. A quel punto i Vigili del fuoco non si sono persi d'animo e hanno avviato una delicata operazione di rianimazione effettuando un massaggio cardiaco all'animale.





Dopo pochi minuti, il gattino ha reagito muovendo l'addome e aprendo gli occhi. Visibilmente provato dall'esperienza, il piccolo è stato trasportato dai proprietari, felici di riaverlo sano e salvo, in una clinica privata dove è stato affidato alle cure dei veterinari.

CALIMERA (LE) - Si è temuto il peggio ieri sera a Calimera dove una squadra dei Vigili del fuoco di Lecce è intervenuta per recuperare un gattino di un mese caduto in un pluviale e l'ha rianimato eseguendo un massaggio cardiaco. Giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto da parte dei proprietari dell'animale, i Vigili hanno notato che il gattino era incastrato in un tubo all'interno di un muro.