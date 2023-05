CERIGNOLA - Tragico ritrovamento nelle campagne di Cerignola, in contrada San Vito Cerina, dove è stato rinvenuto il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, all'interno di un pozzo. Nella stessa zona, nell'aprile 2014, si sono perse le tracce di un uomo e sono in corso accertamenti per verificare se i due casi siano collegati.Ad intervenire sul posto polizia e vigili del fuoco.