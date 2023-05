BARI - Cresce l’attesa per il Festival Jazz della Camerata Musicale Barese, “Notti di Stelle” giunto alla 30a edizione che si terrà per tre serate in esclusiva regionale al Teatro Petruzzelli alle ore 21.La rassegna, fiore all’occhiello estivo della Camerata sarà inaugurata il 18 luglio con Gonzalo Rubalcaba & Aimée Nuviola.Lui è uno dei più noti e apprezzati pianisti cubani al mondo, nel cui stile il pianismo jazz si incontra con la florida scuola musicale della sua isola. Lei, vincitrice di un Latin Grammy nel 2018, è soprannominata “La Sonera del Mundo” ed è considerata l’erede di Celia Cruz, i cui panni ha vestito in una famosa serie per FOX TV. Insieme, Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola costituiscono la coppia del momento in fatto di Latin Music e non solo. Si continua il 22 luglio con Stanley Clarke *N*4Ever.Uno dei massimi virtuosi del contrabbasso e del basso elettrico, vincitore di quattro Grammy Awards, arriva a Bari con la sua nuova ed entusiasmante band 4EVER. Una band che enfatizza la legacy jazz fusion di gruppi storici come i Return To Forever, nei quali lo stesso leader ha militato con onore.Ultimo appuntamento il 25 luglio con Avishai Cohen Iroko Band.Negli ultimi venticinque anni Avishai Cohen, bassista, cantante e compositore di fama internazionale, è cresciuto fino a diventare uno dei pesi massimi del jazz contemporaneo. Avishai Cohen presenta una nuova band e un progetto live per il suo tour mondiale 2023: “Iroko” con Abraham Rodrigues Jr.La trentesima edizione, fortemente voluta dal direttore artistico M° Dino De Palma, si presenta davvero di grande impatto e certamente in grado di offrire alla città una proposta culturale di primissimo ordine. Per il festival è prevista una formula di abbonamento a prezzi particolarmente contenuti (da € 60 a € 100). Biglietti da € 15 a € 44.https://www.cameratamusicalebarese.it/evento/scheda/656/abbonamenti- notti-di-stelle-3-concerti.htmCamerata Musicale BareseVia Sparano, 141 – 70121 BARITel. 080 5211908Email: info@cameratamusicalebarese.itPer informazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 (tel. 080/5211908) e sul sito www.cameratamusicalebarese.it. Aggiornamenti sugli eventi della Camerata sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’associazione.