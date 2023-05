È stato pubblicato da Edizioni di Pagina il volume di Leonardo Pietricola “Il Convento Santa Maria di San Luca”, insistente nel territorio di Valenzano (Bari).Il volume, primo di una trilogia programmata sul complesso conventuale, fa la cronistoria, dalla fondazione (1606) alla soppressione (1866), basata soprattutto su documenti inediti. Il testo riporta anche notizie cronologiche o anagrafiche, sui frati (oltre 200, di cui circa la metà nativi), che sono stati nel Convento nel periodo trattato.Un testo di facile e semplice lettura che non può mancare agli studiosi della storia di Valenzano e agli abitanti del centro in provincia di Bari per la conoscenza del passato, dei “fatti” e della storia dei loro antenati. Non mancano le illustrazioni, l’indice analitico e una nutrita bibliografia. L’autore prevede la pubblicazione di altri due volumi: uno sul periodo che va dalla riapertura (1946) alla chiusura (2017) e, l’altro, come guida storica alla lettura del luogo e delle immagini ancora presenti.Leonardo Pietricola, già direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari, e poi Coordinatore generale di biblioteca presso lo stesso Ateneo, svolge attività di ricerca nell’ambito della storia locale.Numerose sono le sue pubblicazioni che vertono su storie, fatti, feudo e memorie di Valenzano.