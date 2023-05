BARI - Ogni anno a turno i club Old Cars Club di Bari , Aste e Bilancieri di Bitonto, Cjvas i Delfini di Taranto, e Rombo Arcaico di Gravina in Puglia, organizzano questo evento a calendario nazionale ASI."Grande adesione di equipaggi da tutta Italia" dice il Presidente della Old Cars Club organizzatore di quest’anno del motogiro, "grazie alla nostra federazione nazionale che sta investendo molto nel nostro sud, l’evento è stato pubblicizzato in tutte le campionarie di settore e questo ha portato ad avere diversi equipaggi da tutta Italia presenti al nostro evento".Questa II edizione del "MotoGiroPuglia" è patrocinata da Regione Puglia, Città di Polignano e città Metropolitana di Bari, e durante la due giorni toccheremo diverse città della provincia di Bari: Gioia del Colle, Turi, Sammichele di Bari, Polignano a mare, Monopoli, Castellana Grotte, e tanto altro ancora, "inserendo all’interno del tour motociclistico, alcune visite di Castelli e musei che faranno da cornice ad una due giorni all’insegna dell’amicizia e del divertimento" dice il neo eletto consigliere ASI Leonardo Greco"Diverse le moto degne di attenzione" dice il Presidente Cjvas i Delfini di Taranto "ad esempio, per rimanere in casa Italia abbiamo tre Guzzi degne di nota Moto Guzzi Egretta del 1939, Moto Guzzi GTV del 1948 Moto Guzzi Airone del 1955"."Il programma della manifestazione prevede una prova di abilità il sabato pomeriggio al Kartodromo 90" dice il Presidente Giuseppe Gugliemi di Rombo Arcaico " e questo creerà un momento di divertimento e svago per gli spettatori presenti e gli equipaggi "Questo il programma dettagliato della manifestazioneOre 09.00 Incontro partecipanti presso Resort "Tuo hotel" di Polignano a MareVerifica ed iscrizioni;Ore 10.00 Briefing; a seguire Partenza per Gioia del Colle visita centro storico e castello;Ore 12.00 Ripartenza per Sammichele sosta per visita guidata del Castello;a seguire visita centro storico e ripartenza verso le ore 15.00 per Kartodromo 90 - Turi - per prove di abilitàOre 09.00 Partenza per Scavi di EgnaziaOre 10.00 visita centro archeologicoOre 12.30 Partenza per Polignano;Rientro presso Tuo Hotel per pranzo e premiazioni