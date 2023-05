Via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 23’ i biancorossi pareggiano con Benedetti con un siluro dal limite dell’area su cross di Botta. Al 30’ i liguri passano in vantaggio con Ekuban con una conclusione da trenta metri. Al 41’ il Bari pareggia con Cheddira con un bolide da fuori area. Diciassettesima rete per l’attaccante dei biancorossi. Al 95’ Criscito realizza il gol decisivo del successo dei grifoni su rigore concesso per un fallo di Maiello su Badelj. Quarta sconfitta esterna dei galletti. Il Bari conclude la fase regolare del campionato al terzo posto con 65 punti.

Nella trentottesima giornata di Serie B il Bari perde 4-3 col Genoa al “Ferraris”. Nel primo tempo al 1’ Antenucci dei biancorossi va vicino al gol. Al 12’ i liguri passano in vantaggio con Sabelli con una conclusione da fuori area su passaggio di Coda. Al 20’ il Bari pareggia con Esposito su punizione. Al 35’ il Genoa torna di nuovo in vantaggio con Gudmundsson con un tocco al volo di sinistro. Al 40’ Scheidler dei galletti va vicino al pareggio.