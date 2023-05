Nel Lecce l’allenatore Marco Baroni dovrà rinunciare a Hjulmand infortunato e Banda squalificato. Esterni Blin e Oudin. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Di Francesco. Nello Spezia sulle fasce Esposito e Ekdal. Trequartista Verde. In avanti Nzola e Gyasi. Arbitrerà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia in provincia di Latina.





Nell’andata i salentini riuscirono a pareggiare 0-0 al “Picco”. La partita si giocherà per la prima volta nella storia in Serie A a Lecce.

Nella trentaseiesima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 12,30 lo Spezia al “Via del Mare”. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I liguri cercheranno un successo per lasciare il terzultimo posto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.