KIEV - Dramma in Ucraina dove un giornalista di 32 anni dell'agenzia francese AFP, Arman Soldin, è stato ucciso in un attacco missilistico. "L'Occidente ci sta facendo la guerra, ma noi vinceremo", ha detto Putin dalla Piazza Rossa di Mosca. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen in visita a Kiev rassicura Zelensky sull'invio di armi. Oggi nuovo vertice Nato.