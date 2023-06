Vicenzutto è stato assistente allenatore nel Bergamo in B. Col Bergamo ha ottenuto una promozione in A/2 nel 2016-17. Nel 2019 è stato assistente allenatore dell’ Orzinuovi in A/2. Ha partecipato con la squadra lombarda alla Coppa Italia nel 2021. La squadra pugliese potrà certamente contare sul suo contributo per ottenere risultati importanti nella prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Andrea Vicenzutto 32 anni è il nuovo collaboratore del tecnico Fabio Corbani per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. In questa stagione Vicenzutto è stato assistente allenatore del Trieste in A/1. Inoltre nella sua carriera ha allenato la squadra giovanile del Pordenone.