“Io sono il dio vulcano dell'officina: quello che vi acceca con zaffate di fumo, che vi soffoca con sulfuree nubi e vi spaventa coi fuochi coi lampi. Io sono l'uomo della tempera dalle larghe cicatrici, giorno per giorno tra questi olii tra questo fuoco rosso la mia pelle si copre di piaghe facendomi somigliare ad un piccolo mostro. Impazzisco di caldo tra i forni l'estate, meglio l'inverno. Io sono l'uomo di questo piccolo inferno, io sono l'uomo delle scottature e queste sono le mie avventure”. Tratto da “I Chiodi e le rose” Tommaso Di Ciaula.



Il 1° Premio Letterario nazionale "Tommaso Di Ciaula" nasce con la volontà di tenere vivo il ricordo del poeta e scrittore originario di Adelfia scomparso nel 2021, attraverso la scrittura, attività che era per lui una ragione di vita. La manifestazione intende premiare le opere e valorizzare gli autori capaci di esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti in maniera originale, profonda e al tempo stesso appassionata.



Venerdì 16 giugno alle 12:15 è prevista una conferenza stampa informativa aperta a tutti gli organi di stampa presso la terrazza sita al 5° piano di Banca Generali Private, in via Calefati 50 a Bari. Nell’occasione verranno forniti ulteriori dettagli sul regolamento e sulle modalità di partecipazione.

Interverranno i responsabili della direzione artistica Michele Agostinelli e Concetta Antonelli, e del presidente dell’associazione Dalò Vito e con la collaborazione di Francesco Notaro, Private Banker.

Segreteria 1° Premio Letterario Nazionale Tommaso Di Ciaula c/o Associazione Officina d’arte via Giuseppe Delzotti n. 4 70020 Bitetto (Ba).



