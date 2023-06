È stato proprio lui, infatti, ad animare maggiormente la serata e a porre l’attenzione soprattutto sulla sicurezza e la protezione in Europa, dichiarando l’assunzione di 1000 agenti di Polizia Penitenziaria extra, di nuovi direttori per ogni istituto penitenziario ed entro marzo anche dei comandanti. Sottolineando l’importanza della protezione e della sicurezza per la lotta alla legalità, il sottosegretario ha anche toccato i temi dell’importanza del Made in Italy, dello sfruttamento lavorativo e delle politiche contro l’affitto dell’utero.

“Destra al governo”, così è stato denominato l’incontro e il dibattito presso il prestigioso Victoria Palace Hotel a Gallipoli. Ospiti d’onore, oltre ad alcuni sindaci della provincia di Lecce, anche l’onorevole Saverio Congedo, il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, il consigliere regionale Antonio Gabellone e il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro, atteso con fermento all’esterno del rinomato hotel.