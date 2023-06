via Bitonto C5 femminile





A decidere il match per il Bitonto sono state 3 reti della brasiliana Renatinha, due gol dell’altra brasiliana Lucileia e una realizzazione della brasiliana Diana Santos.





Le pugliesi in questa stagione hanno vinto anche la Coppa Italia, imponendosi 5-0 in finale sul Kick Off Milano a Bisceglie con 3 gol di Lucileia e 2 reti di Renatinha. Una stagione trionfale per il Bitonto.

Il Bitonto ha vinto lo scudetto di calcio a 5 Femminile per la prima volta nella sua storia. Nella terza partita della finale dei Play Off di A/1 le pugliesi hanno prevalso 6-2 sul Tiki Taka Francavilla a Mare al “Pala Pansini” di Giovinazzo.