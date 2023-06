L’abbiamo conosciuta nel 2020, sull’isola dove in tanti hanno messo alla prova il loro amore, stiamo parlando dell’isola di “Temptation Island”, il celebre reality estivo di Mediaset che proprio stasera rivedremo ai nastri di partenza: «Una grande crisi che ci aveva fatto allontanare nel corso dell’ultimo anno. Un anno complicato per tutti, quello capeggiato dalla pandemia».Passati tre anni è passata anche tanta acqua sotto i ponti, arriva il Gf Vip e non solo: «C’è stato un dopo quell’esperienza in realtà… Le Iene, Il salone delle meraviglie, D’amore e D’accordo e un programma che andrà in onda il prossimo autunno. Ma, in realtà, spero che questo sia solo l’inizio…».R: «Molto bene ragazzi e grazie a tutti voi per avermi ospitato nel vostro spazio».R: «Il primo anno di matrimonio è stato all’insegna della scoperta. In otto anni di fidanzamento non avevamo mai convissuto con mio marito e quindi è stato pieno di “nuovi inizi”. Ad oggi, se devo fare un bilancio, direi un viaggio super bello. Risceglierei Nello come mio compagno di vita altre cento volte».R: «In realtà ho optato per due abiti: il primo classico, con un velo di otto metri ricamato a mano con incise le nostre iniziali e il secondo, l’abito che indossò mia madre, il 28 maggio 1989. Si, abbiamo scelto lo stesso giorno dei miei genitori per sposarci. Il loro matrimonio è per noi un grande esempio».R: «Una grande crisi che ci aveva fatto allontanare nel corso dell’ultimo anno. Un anno complicato per tutti, quello capeggiato dalla pandemia».R: «C’è stato un dopo a quell’esperienza in realtà... Le Iene, Il salone delle meraviglie, D’amore e D’accordo e un programma che andrà in onda il prossimo autunno. Ma, in realtà, spero che questo sia solo l’inizio….R: «Ad oggi la televisione rappresenta ancora un grande sogno da realizzare. Sto studiando in un’Accademia e spero di poter dimostrare al grande pubblico di “essere all’altezza”».R: «Si, penso che un posticino per me ci possa essere, anche perché conosco quali sono i miei punti forti e dove, al contrario, devo ancora migliorare».