BARI - Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato negli scorsi giorni specifici controlli, tesi a verificare il rispetto delle normative da parte di attività che si occupano del mercato di auto, meccatronica, pratiche auto, scuole guida e attività di trasporto merci.In particolare, la Polizia Stradale ha effettuato accertamenti presso 5 autosaloni, con sede operativa e on line, riscontrando illeciti amministrativi.E’ stato rilevato che rivenditori online, che avrebbero dovuto esercitare l’attività esclusivamente in rete, si sarebbero organizzati con veri e propri autosaloni, esercitando l’attività senza le necessarie autorizzazioni.Tra le irregolarità riscontrate, sono emerse inosservanze a prescrizioni di varia natura: compravendita senza regolare licenza o autorizzazione al commercio e presenza di registri di carico non compilati, o addirittura assenti, le violazioni di particolare gravità.Elevate sanzioni per 13.000 euro con relative segnalazioni ai sindaci dei comuni di competenza.