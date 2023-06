TARANTO - E' stata effettuata da parte della Dia una maxi confisca di beni per 4 milioni di euro nei confronti di un 55enne di Martina Franca, nel Tarantino, già condannato per evasione fiscale, estorsione e furto in concorso, ricettazione continuata, produzione, traffico e detenzione di sostante stupefacenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, contraffazione di pubblici sigilli destinati a pubblica certificazione in concorso, nonché sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata.Il 55enne nel dicembre 2020 era già stato arrestato in quanto ritenuto a capo di un’associazione finalizzata al traffico di cocaina su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento di confisca riguarda beni già sottoposti a sequestro nel 2021: 1 appartamento, 5 ville di cui 2 con piscina a Martina Franca e Torre Canne, 1 ristorante a Taranto, 1 natante da diporto e numerosi autoveicoli di lusso, alcuni dei quali d’epoca, per uno stimato valore complessivo di circa 4 milioni di euro.