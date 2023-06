BARI - Domenica 18 giugno una giornata di eventi organizzati dal Collettivo Magnitudo e Arti Sinespazio 3.0 per celebrare l’arrivo della bella stagione e festeggiare con i cittadini baresi l’ultimo capitolo del progetto finanziato dall’Amministrazione comunale incentrato su cultura e comunità Il solstizio d’estate si avvicina e porta con sé una rinnovata voglia di incontrarsi e festeggiare.Per questo motivo, il Collettivo Magnitudo e Arti Sinespazio 3.0 hanno scelto questo periodo per chiudere con gioia e allegria il Progetto Nestos, invitando la cittadinanza a una vera e propria Festa d’Estate.Domenica 18 giugno, infatti, sono previsti eventi performativi ad ingresso gratuito in diversi punti del quartiere Carrassi.A partire dalle ore 10 al Parco Urbano Campagneros, avrà luogo “La Vela”, performance finale del laboratorio di movimento condotto da Carmen De Sandi a cura dell'Associazione Arti Sinespazio 3.0 in collaborazione con la Fondazione EPASSS, che vede la live music a cura di Giuseppe Pascucci e le scenografie di Angela Favia.Lo spettacolo è una celebrazione degli aspetti più virtuosi dello stile di vita pugliese - della cura del territorio e delle relazioni umane - e delle figure meno in vista ma fondamentali nella nostra esistenza quotidiana.La serata prosegue al Bosco di Cancello Rotto alle ore 21 con la performance rituale di danza e musica “Aphelion - celebrando il solstizio d’estate” a cura del Collettivo Magnitudo. L'afelio rappresenta il punto in cui il Sole è più distante dalla Terra, momento astronomico che coincide con il solstizio d’estate. Con questa performance si celebra l'astro della vita, della fertilità, che tutto illumina e riscalda, attraverso inni antichi, danze ancestrali e i riti di comunità per accogliere la nuova stagione.L’intera giornata si inserisce all’interno del progetto Nestos, finanziato dal Comune di Bari con l’avviso “Urbis” e che vede coinvolta anche la Cooperativa Operamica, in qualità di capofila. Nestos nasce dal desiderio di rispondere a delle necessità presenti all’interno del quartiere Carrassi, attivando servizi ed occasioni per ricostruire la socializzazione e la comunità.La partecipazione agli eventi è gratuita, previa prenotazione ai seguenti contatti: “La Vela” ore 10 Parco Campagneros (via Raffaele Bovio 16) Whatsapp +39 347 805 1226 - email: artisinespazio3.0@gmail.com“Aphelion” ore 21 Bosco di Cancello Rotto (via Cancello Rotto - di fronto al civico 28) Whatsapp +39 376 175 4429 - email: magnitudoarte@gmail.com