- La piattaforma del M5S è opposta a quella di qualsiasi partito riformista, europeista e liberal-democratico: sull'Ucraina, sul rapporto con Russia e Cina, sui sussidi a pioggia, sulla pretesa di "abolire la povertà" per decreto, sulla transizione ecologica, dove sponsorizzano "Ultima Generazione" e non hanno uno straccio di proposta realizzabile, sulla giustizia.Sono pericolosi populisti. Hanno fatto disastri, governato con la peggiore destra, si sono accaparrati ogni incarico possibile dopo aver predicato l'antipolitica.Azione è nata per sconfiggere quel populismo. Siamo stati alla larga dal Conte 2 quando PD, Sinistra Italiana, Italia Viva e Articolo Uno sono entusiasticamente "saliti a bordo", e continueremo a stare alla larga dai 5S e da chi deciderà di unirsi a loro.Socialdemocratici riformisti, liberali, repubblicani, popolari, possono avere idee marginalmente diverse su come realizzare una società libera e giusta.Ma non possono mostrare alcuna confusione sullo stato di diritto, di cui il garantismo è un pilastro insieme all'indipendenza da interferenze estere e assenza di conflitti di interesse, il posizionamento internazionale dell'Italia.Popolari, Riformisti, Liberali hanno costruito l'Europa e portato l'Italia a farne parte. Hanno militato in partiti diversi quando erano maggioranza nel Paese.Oggi purtroppo sono minoranze disperse che vanno riunite per riportare l'Italia allo "spirito repubblicano" espresso dal governo Draghi.A chi si sente parte di queste culture politiche ci rivolgiamo. C'è una nuova casa da costruire. Se non ora quando?* Leader di Azione