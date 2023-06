via Roland Garros fb





Per il serbo record di tornei del Grande Slam vinti, 23 titoli ottenuti. Il record precedente apparteneva allo spagnolo Rafael Nadal con 22 titoli. Dopo Djokovic e Nadal seguono in classifica lo svizzero Roger Federer con 20 titoli e l’americano Pete Sampras con 14 successi. Federer e Sampras non potranno mai raggiungere Djokovic e Nadal perché si sono ritirati dal tennis.

Il serbo Novak Djokovic vince il torneo del Roland Garros a Parigi sulla terra rossa di tennis. Prevale in finale 7-6 6-3 7-5 sul norvegese Casper Ruud. Per il serbo terzo titolo al Roland Garros nella sua carriera di tennista. Con questo successo il trentaseienne Djokovic da domani sarà il numero 1 al mondo nella Classifica ATP.