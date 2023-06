via Happy Casa Brindisi fb





Il nuovo Palasport di Brindisi “la New Arena” in Contrada Masseriola potrà ospitare 6000 spettatori. Si giocheranno le partite interne della squadra pugliese e inoltre si potranno svolgere eventi di cultura di musica e di altri sport diversi dal basket. Sarà una struttura polifunzionale unica in tutto il Sud Italia. Potrebbe anche ospitare alcune gare dei Giochi del Mediterraneo del 2026.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi dopo l’estate inizieranno i lavori del nuovo Palasport. L’impianto costerà 21 Milioni di Euro. Sarà realizzata la pavimentazione dell’area di parcheggio in misto granulare stabilizzato compattato per strati omogenei per consentire la realizzazione di aree drenanti di sosta e transito.