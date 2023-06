ROMA - La sala sismica Ingv-Roma ha registrato una scossa al largo della Costa Garganica, in provincia di Foggia, con una magnitudo di 4.2. Il sisma è stato rilevato alle 17,33 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.1240, 15.7200 ad una profondità di 35 km.Il terremoto è stato avvertito nitidamente in Basso Molise e in Puglia. L'epicentro è stato localizzato all'altezza delle Isole Tremiti. Ai piani alti dei palazzi in Molise è tremato il mobilio.