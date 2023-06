Allarmi aerei nella notte in tutta l'Ucraina e a Kiev. Civili morti e feriti a Kryvyi Rih, una città ucraina nella regione centrale di Dnipropetrovsk a causa dei bombardamenti russi. Lo riferiscono i media locali, citando le autorità.Oggi intanto si terrà la visita del direttore dell'Aiea Grossi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia che presenterà a Zelensky un programma di assistenza a seguito dell'alluvione per il crollo della diga di Kakhovka.Si contano danni all'irrigazione dei campi stimati in 4 miliardi di euro.