Il suo ingaggio sarebbe importante per sostituire Wladimir Falcone, che è tornato alla Sampdoria per fine prestito. Il dirigente inizierà una trattativa con i liguri, per portarlo in Puglia. Strakosha ha già giocato in Italia per 10 anni nella Lazio. Secondo indiscrezioni Dragowski sembra il favorito, ma ci sarebbe qualche possibilità per Strakosha.

- Il Lecce è interessato al portiere polacco Bartlomiej Dragowski 25 anni dello Spezia e all’albanese Thomas Strakosha 28 anni estremo difensore del Brentford. Il responsabile dell’area tecnica della squadra salentina Pantaleo Corvino conosce molto bene Dragowski. Lo acquistò per la Fiorentina nel 2016 quando lavorò in Toscana.