Nel 2018 ha vinto l' Eurocup con i turchi del Darussafaka. Nel 2020-21 ha partecipato all’ Eurolega con i tedeschi del Bayern Monaco. Nel 2016-17 col Cantù ha avuto una media di 21,3 punti a partita. L’americano è già stato allenato da Fabio Corbani dal 2015 al 2017 a Cantù. Sarà fondamentale per cercare di raggiungere la salvezza e la qualificazione ai Play Off Scudetto.

In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato l’americano Ja Juan Johnson 34 anni dai Boston Celtics. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. In questa stagione il cestista ha disputato 36 partite con i Boston Celtics in Nba. Ja Juan Johnson ha già giocato in Italia nel Pistoia nel 2013-14 e nel Cantù dal 2015 al 2017.