Il primo si è verificato questa mattina in via Gabriele D'Annunzio dove un 21enne si è schiantato contro auto in sosta per cause ancora da accertare. Il giovane, intubato, è stato trasportato d'urgenza e con lui al 'Vito Fazzi' di Lecce, dove è ricoverato con prognosi riservata.



Nel secondo caso, invece, ieri sera due ragazzi sono finiti contro un albero in viale degli Studenti, entrambi feriti gravemente. A quanto pare non indossavano elmetti.

