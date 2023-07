LOCOROTONDO - Non manca molto alla Festa di Santa Lucia che si celebra a Locorotondo il 6 luglio. Un nuovo volto ridisegnato della celebrazione, nell’ambito della Festa delle Luci (5 e 6 luglio) giunta alla sua VI edizione.Un calendario ricco di eventi tra musica, spettacolo, religiosità e tradizione grazie alla collaborazione del Comune di Locorotondo, di residenti, attività commerciali e ricettive del paese, al prezioso contributo della BCC Locorotondo e con il patrocinio della Regione Puglia.Ed ecco il 6 luglio i festeggiamenti in onore di Santa Lucia. La festa moderna nacque il 6 luglio 1909. Essa venne riconosciuta come una delle festività principali di Locorotondo già a partire dalla seconda metà del ’800 grazie alla profonda devozione della famiglia Oliva.Da più di 170 anni, infatti, questa famiglia, che gode, tutt’oggi, del diritto patronato sulla Santa protettrice della vista, ne custodisce i beni e i tesori artistici. Ogni anno, in occasione del 13 dicembre e del 6 luglio, le due date in cui si celebrano rispettivamente la festa invernale e quella estiva di Santa Lucia, la famiglia Oliva presiede con il contributo di numerosi fedeli, l’organizzazione della festa a Locorotondo. Quella che fino agli anni ‘80 del ‘900 era considerata da tutti come la festa d’inizio estate, dopo un’interruzione durata più di 30 anni, è tornata ad aprire la bella stagione con il nome di Festa delle Luci.Giovedì 06 luglio 2023 – Locorotondo- ore 7:30 - Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo- ore 19:00 - Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia Chiesa Madre San Giorgio Martire di Locorotondo- ore 20:00 - Solenne Processione per le vie cittadine e benedizione finale con le SS. Reliquie Chiesa Madre San Giorgio Martire di LocorotondoFesta delle Luci 2023 è organizzata da Euforica Aps e dal Comitato Festa di Santa Lucia di Locorotondo con il patrocinio della Regione Puglia e realizzata grazie al contributo del Comune di Locorotondo e della Bcc di Locorotondo, in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS, Associazione Ecomuseo di Valle d’Itria, Associazione Turistica Pro- Loco Locorotondo, Associazione Culturale Cantieri in Piedi, Parrocchia San Giorgio Martire di Locorotondo, Confraternita di Maria S.S. Annunziata di Locorotondo, Mappart - Idee in movimento, Paciello Illuminazioni Artistiche di Paciello Francesco Sas, Itria Fireworks.Si ringraziano gli SPONSOR: Florovivaistica Pinto; Palmisano auto; Cava Imac; TMC Termoclimatica; Guarini; Giacovelli S.r.l.