BARI - “Quello che è successo ai due fratellini annegati in un vascone per l’irrigazione tra Manfredonia e Zapponeta è una tragedia che colpisce tutti. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai genitori, ai parenti e a tutta la comunità. Come Regione siamo al fianco del sindaco Rotice, che ho sentito telefonicamente, e di tutta l’amministrazione e insieme lavoreremo per dare alla famiglia il necessario supporto. Quello che è accaduto riguarda tutta la collettività”. Lo dichiara l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone.