UGENTO - Questa mattina, alle prime luci dell'alba, lungo la spiaggia del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento" nei pressi del Campeggio Riva di Ugento, durante il solito tragitto di monitoraggio effettuato sul versante ionico da parte dei ragazzi del gruppo SEATURTLE Watcher, sono state rinvenuta delle tracce di tartaruga marina riconducibili alla presenza di un nido. Simone Potenza e Antonio De Nuzzo hanno subito allertato il Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento, che è intervenuto con il responsabile Piero Carlino.Arrivato sul posto il direttore del Centro ha confermato la presenza del primo nido della stagione 2023 ed in collaborazione con gli operatori del campeggio e la Guardia Costiera di Torre San Giovanni ha provveduto a mettere in sicurezza il sito.La nidificazione avvenuta quest’anno, che si spera sia solo la prima della stagione, dimostra come il tratto di litorale inserito nel Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento, interessato ormai da anni dal fenomeno della nidificazione, rappresenta un sito di fondamentale importanza per la riproduzione delle tartarughe marine nel Salento.