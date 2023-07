Grazie alla sua tempestiva azione, la tartaruga è stata salvata e successivamente presa in cura dal centro WWF tartarughe marine di Molfetta. Il racconto di questo gesto è stato condiviso su Facebook da Nicola Roberto Toscano, sottolineando quanto sia importante avere tanta pazienza in situazioni simili.

MOLFETTA - A Molfetta, si è verificato un episodio sconcertante in cui una tartaruga d'acqua dolce è stata gettata viva nel mastello dell'umido. Per fortuna, un operatore ecologico si è imbattuto nella tartaruga, mostrando grande pazienza e sensibilità. Ignazio Binetti, l'operatore, ha rispettato le istruzioni e prima di svuotare il contenuto del mastello per l'umido, ha controllato attentamente il suo contenuto.