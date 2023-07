Monopoli, al via 'Catamarani in Jazz'





Ad impreziosire l’evento, il duo Larry Franco e Dee Dee Joy (2 voci, pianoforte e rullante) definito dalla stampa internazionale, il miglior duo vocale in Europa. Repertorio cantato in 5 lingue (inglese, italiano, francese, spagnolo, portoghese) di classici internazionali.





Imbarco ore 17,30 e partenza alle 18,00 per due ore di evento in mare indimenticabile.



Prenotazioni: 339-2986584 o 327-6795629 - evento organizzato dall’ Associazione Culturale Centro Musica Del Borgo.

MONOPOLI - Prosegue la programmazione dei Catamarani in Jazz a Monopoli sabato 8 Luglio e per tutto il mese di luglio per gli appassionati di Jazz che desiderano ascoltarlo sul mare al tramonto, con una formula aperitivo che rende il tutto magico.