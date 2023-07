TRANI - Un tragico episodio si è verificato a Trani, dove il celebre cocchio di Cenerentola, spesso utilizzato per cerimonie e trainato da due cavalli bianchi, è stato oggetto di grande preoccupazione. Uno dei due cavalli è stato trovato in agonia, disteso sulla strada di Corso Vittorio Emanuele, suscitando sconcerto e indignazione tra i presenti.Il rapido intervento di un medico veterinario ha permesso di valutare le condizioni del cavallo, ma la situazione ha evidenziato una mancanza di sensibilità e buon senso nell'usare animali per queste attività in giornate caratterizzate da temperature elevate. L'associazione "Horse Angels" ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alla salute e al benessere degli animali, chiedendo al Sindaco di Trani, Bottaro Amedeo, di adottare immediatamente una ordinanza per tutelare i cavalli durante le ondate di calore.L'associazione ha citato alcune ordinanze adottate in altri comuni che regolamentano la circolazione di carrozze e calessi durante periodi di temperature elevate, con l'obiettivo di proteggere gli animali coinvolti da situazioni potenzialmente dannose. Queste misure, già in vigore in alcune località come Roma, Matera e Messina, comprendono divieti di circolazione in determinati orari e temperature, tenendo conto delle condizioni meteo."Horse Angels" ritiene che la circolazione di carrozze e calessi in giornate caratterizzate da ondate di calore sia incompatibile con il benessere degli animali e chiede un divieto assoluto di circolazione con temperature superiori ai 30 gradi. Inoltre, propongono che nelle giornate a temperatura inferiore, la circolazione di questi mezzi venga comunque vietata dalle ore 11 alle ore 18, al fine di garantire la sicurezza degli animali.Roberta Ravello, rappresentante dell'associazione "Horse Angels", ha fatto un appello urgente al Sindaco di Trani affinché venga adottata un'ordinanza in tempi brevi per evitare situazioni simili e tutelare i cavalli che vengono utilizzati per questo tipo di attività. L'associazione spera che le autorità agiscano prontamente per evitare futuri episodi di sofferenza e per garantire il rispetto e la protezione degli animali coinvolti in queste attività.