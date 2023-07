- Venedi 14 luglio alle ore 19, don Giuseppe Pavone, lo storico parroco del Santuario Mariano Beata Vergine Maria di Loreto di Trinitapoli, festeggerà il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio, con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Leonardo d’Ascenzo vescovo di Trani Barletta Bisceglie, si prevedono circa mille invitati tra sacerdoti, autorità e popolo di Dio.La Santa Messa, che si terrà sul sagrato della parrocchia mariana, sarà il momento per ringraziare il Signore di un ministero che dura, ininterrottamente, che rappresentò per don Pavone l’inizio del cammino al servizio della Chiesa. Don Peppino, cosi viene chiamato dal popolo casalino, è sempre stato uno dei simboli della sua diocesi di Trani Barletta Bisceglie, in quanto è all’opera dal 1973 quando mons.Giuseppe Carata, vescovo di quegli anni, lo ha nominato presbitero a Trinitapoli nella stessa parrocchia dove da cinquanta anni esercita il a suo ministero. Basti pensare che nel 1961, a soli 11 anni (è nato il 1° gennaio 1950), ha frequentato il seminario arcivescovile Don Pasquale Uva per poi passare al regionale PioXI.Nel suo ministero si conta anche il ruolo di componente di alcune commissioni diocesane, direttore d’uffcio pastorale e per ventuno anni, dal primo ottobre 1994 fino alla nuova nomina, vicario zonale per le città di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.Nel 2016 nominato vicario generale chiamata da Mons. Giovan Battista Pichierri fino a luglio 2021.Questo momento di preghiera sarà anche un’occasione di riflessione per l’intera comunità casalina che giorno dopo giorno, a vissuto in simbiosi con il suo pastore, che dal 14 luglio 1973 rispose al Signore: “Eccomi, manda me”.