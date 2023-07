ROMA - “Sono fermamente convinto che non debba esserci un’Italia a due velocità, un’Italia divisa da velocità economiche differenti che creano divari tra zone territoriali. Per questo, credo che il via libera della Commissione europea alla proposta avanzata dal ministro agli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, per istituire un'unica Zona Economica Speciale per l'intero Sud Italia sia davvero un’ottima notizia. Un nuovo traguardo raggiunto dal Governo Meloni che va nella direzione di un rilancio della nostra Nazione, nell’ottica che non esistano cittadini di serie A e di serie B e che i territori vadano tutti sostenuti, ciascuno nelle proprie specificità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo in commissione in Finanze a Montecitorio.