BARI - Il noto fotografo Ezio Cairoli ha fornito una serie di fotografie esclusive scattate ieri, sabato 20 agosto 2023, che mostrano l'arrivo dello yacht "Piano B" di proprietà dell'oligarca uzbeko Patokh Chodiev nel porto di Bari, Italia. Questo lussuoso yacht ha attirato l'attenzione di molti, non solo per la sua imponenza, ma anche per il suo proprietario di fama internazionale.Il magnate uzbeko Patokh Chodiev è conosciuto per la sua vasta ricchezza e influenza in diversi settori. Il suo yacht, "Piano B," è uno dei gioielli della sua flotta e rappresenta un'icona di lusso e opulenza. Le fotografie di Cairoli catturano i dettagli di questa maestosa imbarcazione, dai suoi interni sontuosi alla sua impressionante struttura esterna.Lo yacht "Piano B" è stato al centro dell'attenzione a Bari, attirando sguardi curiosi da residenti e turisti. Questo evento ha suscitato interesse non solo per il prestigio dell'imbarcazione, ma anche per la visita di Patokh Chodiev alla città. La presenza di personaggi di fama internazionale come Chodiev spesso fa notizia e contribuisce a mettere in luce la bellezza e l'appeal di destinazioni come Bari.Le fotografie di Cairoli forniscono uno sguardo privilegiato su questo straordinario yacht e testimoniano l'incredibile maestosità delle imbarcazioni di lusso. Inoltre, mostrano come eventi di questo tipo possano attirare l'interesse e la curiosità di un pubblico più ampio.