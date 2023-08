BARI - Questa mattina, in via Francesco Netti, al civico 32, si sono verificati attimi di tensione a causa della caduta di un'anziana signora sola in casa. La prontezza dei vicini di casa è stata fondamentale per garantire un intervento tempestivo.I residenti hanno sentito le urla della donna e hanno immediatamente allertato i soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, il personale del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale. La situazione era complicata poiché l'anziana non era in grado di aprire la porta di casa a causa di alcune mandate.Per fortuna, la badante della signora è arrivata con le chiavi di casa, consentendo ai soccorritori di accedere alla dimora. Nonostante l'incidente, si è scoperto che l'anziana non aveva riportato ferite gravi.Questo episodio mette in luce l'importanza della prontezza e della collaborazione dei vicini di casa e dei servizi di emergenza. Grazie alla loro rapida reazione, è stato possibile fornire assistenza alla donna e garantirle l'accesso ai servizi medici necessari. La solidarietà e l'attenzione verso i vicini di casa possono fare la differenza in situazioni di emergenza come questa, contribuendo a salvare vite e a garantire il benessere delle persone anziane e vulnerabili.