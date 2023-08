BARI - Nel quartiere Libertà di Bari si è verificato un incidente stradale questa mattina che ha causato momenti di paura. Una donna è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada in via Nicolai, all'angolo con via Ravanas.L'incidente è avvenuto in una zona che di solito è frequentata da pedoni e automobilisti. La donna è stata colpita da una motocicletta mentre cercava di attraversare la strada, subendo l'impatto dell'incidente.Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, il servizio di emergenza sanitaria, che ha prestato le prime cure alla donna e ha provveduto al suo trasporto in ospedale. Al momento, non sono ancora note le condizioni di salute della donna coinvolta nell'incidente.L'episodio ha suscitato apprensione tra i residenti e i passanti che si trovavano nella zona al momento dell'incidente. Le autorità stanno raccogliendo informazioni e indagando per determinare le cause dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.Questa vicenda mette in luce l'importanza di mantenere la prudenza e il rispetto delle norme stradali da parte di tutti gli utenti della strada, al fine di garantire la sicurezza di pedoni e conducenti.