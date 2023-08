FOGGIA - Una tragica scoperta ha scosso la tranquilla città di Foggia, dove una donna di circa 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione ieri sera. L'incidente è stato scoperto quando polizia e vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini preoccupati per un cattivo odore proveniente dall'appartamento.Secondo le prime informazioni, sembra che la donna sia morta a causa di un malore improvviso. Non ci sono segni di violenza sul suo corpo, e il medico legale inclina verso una possibile causa naturale della morte. Sorprendentemente, il decesso sembra risalire a circa venti giorni fa, rendendo questo caso ancora più enigmatico.L'appartamento in cui la donna viveva da sola, tuttavia, presentava condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie, con escrementi di animali rinvenuti ovunque. Questo elemento aggiunge ulteriori domande su cosa sia accaduto.Attualmente, le indagini sono in corso, e l'autopsia sarà fondamentale per chiarire le circostanze esatte della morte. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi su questo misterioso caso che ha sconvolto la tranquillità della città.