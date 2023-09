Coppa Davis: l'Italia vince 2-1 con la Svezia e vola alle finali di Malaga

Fitp fb





Nel secondo singolare il ventottenne Lorenzo Sonego si impone 6-4 6-4 con l’altro svedese Elias Ymer. Nel doppio gli svedesi Filip Bergevi e Andrè vincono 4-6 7-6 10-8 con il trentasettenne Simone Bolelli e Lorenzo Musetti. Gli azzurri concludono al secondo posto. Il Canada è primo e vola alle finali.

Nella terza e ultima giornata del Gruppo A di Coppa Davis l’ Italia vince 2-1 con la Svezia all’ “Unipol Arena” di Bologna e si qualifica per le finali che si giocheranno a Malaga in Spagna a Novembre. Nel primo singolare il ventiduenne Matteo Arnaldi prevale in due set, 6-4 6-3 in 81 minuti con lo svedese Leo Borg.