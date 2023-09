Gdp Events: SailGP 2023 Taranto, Tv reportage mozzafiato & interviste

- Grandi emozioni in questo week end del 23-24 settembre a Taranto, dove dopo 2 anni è tornato il SailGP e i suoi catamarani volanti F50. Con le telecamere e il microfono vi ho riportato nel video reportage bellissime riprese mozzafiato e le interviste con gli atleti.Il vincitore della gara è il Team Emirates GBR, guidato dal pluricampione olimpico Ben Ainslie. E' la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Saint Tropez per il team inglese. A seguire secondo posto per il team Australia di Tom Slingby, attuale leader della classifica generale dopo quattro tappe, al terzo posto invece il Team americano guidato dal grande James Spithill.Tantissimi appassionati e turisti hanno seguito la gara affollando le strade, gli spalti e le barche private intorno al circuito del sail.La giornata del sabato 23 settembre è stato pazzesca, la condizione meteo era perfetta. Con oltre 20 nodi di vento che ha permesso di far volare i catamarani sul mare a una velocità superiore ai 70 km/h (toccando in alcune occasioni punte di oltre 80 Km/h).La domenica del 24 invece il vento era molto leggero con picchi di circa 7/9 nodi, l’assenza di vento alla terza prova non è stato possibile portare a termine la finale, per la quale si erano qualificati Emirates Great Britain SailGP Team, Australia SailGP Team di Tom Slingsby e United States SailGP Team di Jimmy Spithill.Il prossimo appuntamento con le regate del SailGP è in Spagna a Cadice il 14 e 15 ottobre, nel frattempo la città di Taranto guarda al prossimo SailGP 2024.