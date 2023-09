Gravina in Puglia, accoltella alla spalla 16enne: arrestato 22enne per tentato omicidio





Il 15 settembre scorso, nell’ambito di una lite tra giovani presso il Parco Robinson di Gravina in Puglia, avrebbe colpito con un coltello un 16enne, ferendolo alla spalla. Si ribadisce che gli accertamenti sono stati compiuti nella fase delle indagini preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

GRAVINA IN PUGLIA - Nella mattinata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gravina in Puglia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane di 22 anni, presuntivamente responsabile (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di tentato omicidio.