Minacce di morte alle magistrate Mariano e Ruggiero: la Puglia della legalità si schiera

BARI - La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha espresso ferma solidarietà e sostegno alle magistrate Francesca Mariano e Carmen Ruggiero, del Tribunale di Lecce, dopo che sono state costrette a vivere sotto scorta a causa delle minacce di morte ricevute. Queste due coraggiose donne sono al centro di importanti inchieste contro il crimine organizzato e la mafia in Puglia, e il loro impegno è stato fondamentale nel portare avanti azioni legali contro presunti mafiosi, culminate recentemente in un'ordinanza contro 22 sospetti affiliati a organizzazioni criminali.Loredana Capone ha dichiarato: "Coloro che agiscono nelle sacche buie e sporche della nostra società, muovendosi all'interno dei contesti criminali e mafiosi, sappiano che accanto alle magistrate Francesca Mariano e Carmen Ruggiero c’è un esercito della legalità: siamo tutti noi pugliesi per bene, cittadini e istituzioni, e non abbiamo paura." Questo messaggio enfatizza l'unità della comunità pugliese contro la criminalità e il suo sostegno per coloro che lottano per la giustizia e la legalità.La presidente Capone ha sottolineato che Mariano e Ruggiero non sono sole nella loro lotta, e il coraggio dimostrato nelle loro inchieste contro la mafia è un esempio che dovrebbe ispirare tutti i cittadini a combattere contro ogni forma di illegalità. Ha anche espresso gratitudine per il lavoro svolto dalle due magistrate, che contribuisce a creare una Puglia più libera e serena per tutti.Infine, Capone ha assicurato che la Puglia intera è al fianco di Francesca Mariano e Carmen Ruggiero e che il loro sacrificio di vivere sotto scorta non sarà vano. Ha espresso fiducia che i responsabili delle minacce saranno presto assicurati alla giustizia, sottolineando l'impegno delle istituzioni e della comunità nel combattere la criminalità organizzata e promuovere una società basata sulla legalità e sulla giustizia.