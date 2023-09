Pappagallini verdi, Picaro (FdI): 'Come per i cinghiali e stormi trovare soluzioni per aiutare agricoltori'





"Ho constatato con soddisfazione - prosegue - che l’Assessorato è già in possesso della relazione dell’Università di Bari sul tema che sarà consegnato ai ministeri competenti (Ambiente e Agricoltura) perché si possano derogare ad alcune ‘tutele’ che vi sono sia a livello nazionale sia a livello europeo".



“In questi casi l’abbattimento apre una polemica ideologica che vede, in modo errato, gli ambientalisti contro i ‘cacciatori’. Ma qui non si tratta di andare a caccia, ma risolvere il problema individuando i metodi naturali per evitare la proliferazione e prevedere catture mirate. Per questo aspettiamo che l’ISPRA si esprima, come Fratelli d’Italia assicuriamo tutta la collaborazione per intervenire con azioni concrete rispetto ad un comparto che rappresenta da sempre l’eccellenza della nostra Regione e che troppo spesso è stato abbandonato al suo destino.”

BARI - “Come se non bastassero i cinghiali e gli stormi il nuovo incubo degli agricoltori si chiama: parrocchetto. Mandorleti, alberi da frutta, ma anche uliveti vengono devastati e depredati senza che si possa far nulla per tutti i vincoli ambientali che ci sono. Per questo ho voluto portare l’argomento in Commissione Agricoltura per discuterne con i colleghi e l’assessore Pentassuglia". Così in una nota Michele Picaro (FdI).