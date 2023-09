Schianto sulla SS7 nel Brindisino: camion carico di uva si ribalta, ferito l'autista

BRINDISI - Nel Brindisino, precisamente allo svincolo per Villa Castelli in direzione Taranto lungo la SS7, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un camion carico di uva. L'incidente è avvenuto a seguito dello scoppio di uno pneumatico, causando il ribaltamento del veicolo su un fianco.L'autista del camion è rimasto ferito a seguito dell'impatto e del ribaltamento del mezzo. Fortunatamente, il personale del servizio medico 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell'incidente per fornire le cure necessarie all'autista ferito, che è stato successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.L'incidente ha causato un significativo disagio al traffico nella zona, con conseguenti rallentamenti e code lungo la SS7. La situazione del traffico è diventata problematica, richiedendo l'intervento delle autorità per gestire la circolazione e garantire la sicurezza stradale.I Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana sono stati chiamati sul posto per mettere in sicurezza il camion ribaltato. Questo intervento ha incluso la bonifica dell'impianto elettrico e del carburante del veicolo per prevenire eventuali rischi di incendio o inneschi.Gli incidenti stradali come questo sottolineano l'importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di mantenere i veicoli in condizioni ottimali. Inoltre, evidenziano la tempestività e l'importanza degli interventi delle autorità e dei servizi di emergenza per garantire la sicurezza delle persone coinvolte in incidenti stradali e mitigare gli effetti negativi sul traffico e sull'ambiente circostante.