Us Open fb





Nella seconda semifinale la bielorussa Aryna Sabalenka prevale 0-6 7-6 7-6 con l’altra americana Madison Keys e vola in finale. L’americana è la numero 17 al mondo. La bielorussa è seconda. Per la Sabalenka seconda finale in un torneo del Grande Slam dopo quella agli Australian Open a Gennaio 2023.

FRANCESCO LOIACONO - Agli Usa Open tra le donne nella prima semifinale l’americana Cori Gauff vince 6-4 7-5 con la ceca Karolina Muchova e si qualifica per la finale. L’americana è la numero 6 al mondo nella Classifica WTA. La ceca è decima. Per la Gauff prima finale della sua carriera agli Usa Open. Per l’ americana seconda finale in un torneo del Grande Slam dopo quella al Roland Garros nel 2022.