Tromba d'aria colpisce Lecce, danni registrati ma nessun ferito

LECCE - Questo pomeriggio, il capoluogo salentino è stato colpito da una violenta tromba d'aria che ha causato diversi danni nel quadrante sud-ovest. Le autorità locali e gli enti di soccorso sono immediatamente intervenuti per affrontare la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.La Protezione Civile e la Polizia Locale, in collaborazione con le squadre dei Vigili del Fuoco e della Lupiae, sono al lavoro per la ricognizione dei danni e per mettere in sicurezza le strade interessate dall'evento meteorologico. Fortunatamente, al momento non risultano danni alle persone, il che è una notizia incoraggiante in mezzo alla situazione di emergenza.Tra i danni già accertati, si segnala la caduta di un grande albero nel cortile della Scuola Primaria di Via Cantobelli, dove la recinzione è stata danneggiata. Un altro albero di dimensioni considerevoli, situato nel cortile dell'Istituto Comprensivo Ammirato Falcone, è stato abbattuto dal vento, cadendo su Via Dell'Abate e danneggiando un'automobile privata. Alberi sono caduti anche in varie altre zone della città, tra cui il Parco Galateo, Viale Grassi, Via Marconi (Castromediano), Via Paolo VI e Via Guarini nel quartiere San Lazzaro. Inoltre, sono stati segnalati rami in strada in Via Cimarosa, Via Giancane e Via Mercadante, insieme a alcune insegne pubblicitarie abbattute dal vento in Viale Rossini.Per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di ripristino, le dirigenti degli istituti scolastici hanno deciso di chiudere temporaneamente alcune sedi. Domani mattina, le sedi di Via Cantobelli e Viale Romagna della scuola Quarto Circolo rimarranno chiuse, così come le sedi di Via Raffaello Sanzio e Via Abruzzi dell'Istituto Ammirato Falcone. Il Parco del Galateo sarà anch'esso temporaneamente chiuso.Le autorità e le squadre di soccorso continuano a lavorare per ripristinare la normalità in queste zone colpite e garantire la sicurezza dei cittadini. Gli abitanti della città sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità locali e a prestare attenzione alle informazioni ufficiali per restare al sicuro durante questo periodo di emergenza.