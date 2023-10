Basket, l'Happy Casa Brindisi giocherà la Fiba Europe Cup

- L’Happy Casa Brindisi, giocherà la Fiba Europe Cup in questa stagione. I biancazzurri sono stati inseriti nel girone F con gli israeliani dell’ Ironi Ness Zhona, gli estoni del Kalev e la squadra che vincerà il triangolare delle qualificazioni, in programma tra gli spagnoli del Saragoza, gli svedesi dello Jamtland e i cechi del Pardubice. Per la squadra pugliese sarà la seconda partecipazione consecutiva a questa coppa europea, dopo quella della scorsa stagione. L’ obiettivo per il team allenato da Fabio Corbani è andare avanti il più possibile.