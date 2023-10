Foggia, Casanova replica a Calenda: 'Sud che vota Salvini è matto? No, è stanco. Lega unica forza propulsiva'

FOGGIA - “Gli insulti di Carlo Calenda agli elettori foggiani e meridionali della Lega si commentano da soli. Caro Carlo, dici che son matti? No, sono semplicemente stanchi. Stanchi di votare classi dirigenti stantie, superate, che si trascinano e si riproducono nel tempo, sempre uguali a se stesse e con gli stessi nomi e volti che tanto male hanno fatto al Sud. E ti do una notizia: le vecchie classi di cui sopra son le stesse che compongono oggi anche le tue liste. Alla faccia della politica buona e innovativa. Te lo hanno riferito? La Lega con Salvini, al contrario, è l’unica forza che, fatti alla mano, sta riaccendendo i motori dell’economia e delle infrastrutture del Sud Italia e, segnatamente, della provincia di Foggia. Sono queste l’ossatura dello sviluppo e della crescita. È da qui che dobbiamo ripartire. Ed è su questo che stiamo lavorando. Evidentemente Carlo, che sei nato altrove, oltre a non sapere chi hai in lista, non sai neanche questo. Ma poi, Carlo, ti allei coi cinquestelle? Proprio tu che della distanza siderale dai grillini hai fatto il tuo cavallo di battaglia? Dici che è una straordinarietà? Io ho un altro nome: convenienza elettorale. E su questo non c’è coerenza che tenga ”. Lo dichiara l’europarlamentare Lega - Id Massimo Casanova, eletto nella circoscrizione Sud, a margine delle dichiarazioni del segretario di Azione in campagna elettorale a Foggia.