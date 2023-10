Tragedia a Lizzano, addio a Pietro Lanzo: morto in un tragico incidente stradale

TARANTO - La comunità di Lizzano, in provincia di Taranto, è stata sconvolta da una tragica perdita avvenuta in un incidente stradale che ha coinvolto il 35enne Pietro Lanzo. La vittima, un padre di famiglia con tre figli, ha perso la vita in un incidente tra la sua moto di grossa cilindrata e un'auto.La tragedia è avvenuta pochi minuti dopo che Pietro aveva lasciato uno dei suoi tre figli piccoli a scuola. Questo particolare dettaglio rende l'incidente ancora più straziante, poiché dimostra quanto la vita possa cambiare in un istante.La comunità di Lizzano è sotto shock a causa di questa perdita improvvisa. Il padre di Pietro, Umberto, è un noto attivista politico ed ex assessore provinciale. Proprio lui, dopo aver appreso della tragedia, si è recato sul luogo dell'incidente, ma la situazione era già tragica. Si è rivelato un momento ancora più difficile per la famiglia, che ha dovuto affrontare una doppia tragedia: la perdita di un figlio e il deterioramento delle condizioni di salute del padre, vittima di un malore causato dallo stress emotivo.Nonostante Pietro indossasse il casco durante l'incidente, purtroppo questo non è stato sufficiente a salvargli la vita. I soccorritori e il personale medico hanno fatto ogni possibile per tentare di rianimarlo, ma dopo 40 minuti di intensi sforzi, hanno dovuto arrendersi.Le parole di commozione e cordoglio da parte della comunità locale non si sono fatte attendere. Un volontario di un'associazione di soccorso ha condiviso il dolore di aver cercato disperatamente di salvare la vita di Pietro, ma purtroppo senza successo.La morte prematura di Pietro Lanzo è un duro colpo per la sua famiglia e per la comunità di Lizzano, che si ritrova a piangere la perdita di un giovane padre e un membro attivo della società locale.