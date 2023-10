BARI - Venerdì 3 novembre al teatro Bravò di Bari diretto da Angelika Gregucci, sarà proposta l’esibizione dei Vaskomodi, tribute band di Vasco Rossi, molto attenta alla parte musicale in modo da proporre, dal punto di vista sonoro, una performance verosimile ad un live della rockstar.

Nata nel 2013, principalmente dalla passione per l'artista Bolognese, questa formazione è composta da sei elementi, tutti musicisti professionisti. In voce c’è Cristian Ranieri, alle chitarre Michele Mascis e Francesco Parisi, al basso Claudio Giorgio, alle tastiere Maurizio Pignatelli, Giovanni Friuli e alla batteria Donatello Giorgio. A caratterizzare il percorso artistico di questa tribute band, oltra ai numerosi concerti in giro per l’Italia, sono le collaborazioni con i musicisti attuali di Vasco Rossi, che sono intervenuti in più occasioni durante i concerti di questa formazione. Nel 2019 hanno avuto il piacere di esibirsi insieme al bassista Claudio Golinelli, “il gallo”.

“Abbiamo nella nostra formazione alcuni maestri dello strumento e abbiamo deciso dall’avvio di questo progetto di riprodurre esclusivamente la musica, in modo che la gente si immedesimi, come se fosse un vero concerto di Vasco. La collaborazione con Golinelli, piuttosto che con il sassofonista Andrea Innesto, la cui data è saltata per covid, ci hanno dato conferma del buon lavoro che stiamo svolgendo”.

Durante l’esibizione dei Vaskomodi viene riproposta la discografia del primo Vasco, con il repertorio che va dagli anni ’80 fino ai primi anni del 2000. Dai grandi successi contenuti in “Non siamo mica gli americani!” 0 “Colpa d’Alfredo”, con una hit intramontabili, entrate di diritto nella cultura popolare italiana, quali “Albachiara” o “Non l'hai mica capito” a “Buoni o cattivi” contenente l’omonimo brano, generalmente il gruppo propone un excursus dei principali successi di vasco. In questa occasione, al teatro Bravò saranno eseguiti brani più acustici e classici come quelli che Vasco ha suonato alla Scala di Milano.

“Suonare in un teatro è affascinante per noi. Solitamente siamo di fronte a persone che non si recano in un locale esclusivamente per ascoltarci. Qui al Bravò, o come è capitato in passato in altri teatri, la gente viene proprio per noi. Questo ci emoziona e ci sprona a proporre uno spettacolo unico, con una scaletta diversa dalle nostre solite performance. Apriremo con brani da teatro suonati da Vasco Rossi. Da intro di pianoforte, alzeremo il ritmo salendo fino a sfociare nella parte più rock”.